 Caltanissetta, mafia, evasione e rapina: scattano tre arresti
Caltanissetta, mafia, evasione e rapina: scattano tre arresti

Da Milena a Niscemi, i particolari
carabinieri
di
CALTANISSETTA – I carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti indagati o condannati definitivamente.

Caltanissetta, eseguiti tre arresti

I carabinieri di Milena hanno arrestato un pregiudicato 58enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordine di carcerazione. L’uomo dovrà scontare una pena di 3 anni 3 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, commessi a Milena tra agosto e novembre 2023.

Un pregiudicato di 33 anni, già ai domiciliari, è stato arrestato con l’accusa di evasione e portato in carcere.
I carabinieri di Niscemi hanno arrestato un pregiudicato che dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di lesioni personali e rapina, commessi a Rosignano Marittimo (LI) nel febbraio del 2021.

