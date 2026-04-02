 Caltanissetta, pezzi di cemento sui binari: denunciati due minorenni
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Caltanissetta, massi sui binari della ferrovia: denunciati due minori

Polfer Caltanissetta
L'operazione della Polfer
POLIZIA
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1 min di lettura

CALTANISSETTA – La Polizia di Caltanissetta ha denunciato alla Procura dei minorenni due ragazzi per attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Avrebbero messo sui binari pezzi di cemento e danneggiato un treno, costretto, dopo l’impatto, a interrompere la corsa. I passeggeri, per raggiungere la loro destinazioni, hanno dovuto usare i pullman sostitutivi.

Solo grazie al fatto che il convoglio procedeva a velocità moderata è stato evitato il deragliamento. Avviate le prime indagini, sono state acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di vedere i due ragazzi in azione prima dell’impatto. L’attività di indagine è stata condotta dalla Polfer e dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria di Caltanissetta.

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