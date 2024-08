Caltanissetta, minacce e violenze: scattano gli “ammonimenti”

Li ha emessi il questore Pinuccia Albertina Agnello

CALTANISSETTA – Una richiesta di sorveglianza speciale, sei ammonimenti, due avvisi orali e un foglio di via obbligatorio. Sono i provvedimenti emessi dal questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. La sorveglianza riguarda una persona arrestata nell’operazione della Squadra mobile Ianus.

L’istruttoria è stata eseguita dalla Divisione anticrimine. Gli ammonimento riguardano un 31enne che avrebbe molestato l’ex moglie che lo ha lasciato. C’è poi un 70enne che ha picchiato la moglie; un 36enne autore di reiterate minacce e aggressioni alla compagna.

E ancora, un 53enne che avrebbe colpito moglie e figlio; e due tossicodipendenti, un 25enne e un 34enne, che avrebbero minacciato i genitori. Due provvedimenti di “avviso orale” sono stati emessi nei confronti di un 36enne.

È stato tratto in arresto dai Carabinieri di Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza ad un pubblico ufficiale e di un 19enne, denunciato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela per porto di armi.

Ad un 42enne, con foglio di via obbligatorio, è stato ordinato di lasciare il territorio di San Cataldo con divieto di farvi ritorno per un periodo di due anni. Il predetto è stato tratto in arresto lo scorso mese di luglio dai Carabinieri della Tenenza per essersi reso autore dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

