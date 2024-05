Caltanissetta, spaccio, minacce e violenze: emessi 12 provvedimenti

Tra loro una donna che molestava l'ex compagno

CALTANISSETTA – Il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso dodici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali.

I reati contestati

Sette provvedimenti riguardano l’avviso orale che ha colpito due minorenni, arrestati dal commissariato di Gela per tentata rapina; un 44enne, arrestato a Gela per tentato furto in attività commerciale.

E ancora un 20enne e un 44enne, arrestati dai carabinieri di Gela per detenzione ai fini di spaccio di cannabinoidi e cocaina; un 24enne, denunciato a Niscemi per aver appiccato il fuoco a un’autovettura e un 22enne, arrestato a Niscemi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due provvedimenti sono stati emessi nei confronti di pregiudicati, non residenti nella provincia di Caltanissetta, che sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Caltanissetta per un periodo di due anni.

Gli stessi, nel corso di un controllo, sono stati trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli dai poliziotti della sezione Volanti e denunciati.

Tre provvedimenti di ammonimento per violenza domestica sono stati emessi nei confronti di un 44enne e un 38enne. I due si sono resi autori di lesioni personali nei confronti delle ex compagne.

Il provvedimento è arrivato anche confronti di una donna 50enne, resasi responsabile di continue molestie e minacce nei confronti dell’ex compagno.