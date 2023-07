Caltanissetta, vasto incendio costringe i vigili del fuoco a sgomberare le case

Una nube nera avvolge il centro cittadino

CALTANISSETTA – Paura in via Xiboli a Caltanissetta per un grosso incendio che si estende lungo tutta la vallata fino al villaggio Santa Barbara.

In questo momento i vigili del fuoco stanno sgomberando diversi residenti della zona. Sono impegnati i mezzi di terra e l’elicottero del corpo forestale. Una nube nera avvolge il centro cittadino.

Sul posto anche un’ambulanza del 118. Altre squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle vicinanze del lago di Serradifalco per un altro vasto rogo di sterpaglie.