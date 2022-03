Camion giù da un viadotto a Cefalù: chiusa l’autostrada A-20

La Palermo-Messina chiusa in entrambe le direzioni, il conducente del mezzo pesante trasportato in ospedale

PALERMO – Incidente nella notte sull’autostrada Palermo-Messina tra Cefalù e Buonfornello. Un mezzo pesante, probabilmente per le condizioni meteo avverse e le forti raffiche di vento è uscito di strada all’altezza del viadotto “Calzata”, tra Cefalù e Buonfornello.

L’autostrada A-20 Palermo-Messina è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato e la circolazione è stata deviata sulla Statale Settentrionale Sicula. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello.

Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso e trasportato in ospedale a Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori sul posto. Il traffico è ancora deviato sulla statale per consentire ai mezzi di soccorso di ripristinare la normalità.

Stanotte, sempre nella zona di Buonfornello era prevista la chiusura della A-19 Palermo-Catania in entrambe le direzioni per dei lavori programmati tra le 22 del 30 marzo e le 6 del mattino del 31 marzo di E-Distribuzione. Una coincidenza che ha fatto aumentare i disagi e il traffico sulla Statale rimasta l’unica arteria di collegamento da e per il capoluogo siciliano.