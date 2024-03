L'incendio è stato spento

ENNA – Autostrada chiusa a transito in direzione Palermo dopo l’incendio di un camion che trasportava agrumi. I vigili del fuoco del comando di Enna, intervenuti con due autobotti sono riusciti a spegnere l incendio. Sul posto presenti Anas e Polstrada. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.