L’immobile di via Duca della Verdura torna alla famiglia Cammarata

Era gestito dalla MG Consulting che ha chiuso i battenti l'1 aprile

PALERMO – La storica sede di Cammarata Sport 2000, in Via Duca della Verdura 28, è tornato, il 5 maggio, alla famiglia Cammarata.

La famiglia Cammarata aveva dato in gestione il ramo dell’azienda alla MG Consulting che ha, però, chiuso i battenti lo scorso 1 aprile.

“La famiglia Cammarata, dopo la restituzione del locale, si legge in una nota, ha constatato l’impossibilità di dare seguito ad una continuità aziendale, in quanto non si è verificata alcuna retrocessione o trasferimento effettivo di un’azienda”.

“L’operazione – si legge ancora nella nota – ha riguardato esclusivamente il rilascio dell’immobile e non il trasferimento di un complesso organizzato di beni e persone finalizzato all’esercizio di un’attività commerciale.

“Le gravi carenze riscontrate, unitamente a numerose inadempienze contrattuali da parte della società MG Consulting, cessionaria in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda soltanto 1 anno fa (risolto dalla Cammarata Sport 2000 s.r.l. per grave inadempimento agli obblighi contrattuali), hanno causato un danno economico e commerciale di rilevante entità.

I legali della famiglia Cammarata, presenti al momento della riconsegna, hanno constatato l’impossibilità oggettiva di riprendere l’attività, rilevando una compromissione profonda degli asset aziendali e della struttura operativa, tali da rendere irrimediabile l’interruzione della storica impresa.

La famiglia Cammarata si riserva ogni azione legale a tutela dei propri diritti e del valore costruito in decenni di attività, a servizio della collettività”, conclude la nota.