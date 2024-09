Campionato GT, il pilota catanese Francesco La Mazza in pista a Imola

La gara in programma domenica al "Enzo e Dino Ferrari"

CATANIA – Un quinto posto in classifica generale da difendere e, perché no, la volontà di giocarsi tutte le carte possibili nelle ultime due tappe della stagione. All’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola si correrà la terza, e penultima, gara della serie “Endurance” del Campionato italiano Gran Turismo.

Il pilota catanese Francesco La Mazza sarà al via con la Ferrari 488 del team EasyRace e, dopo due quarti posti a Vallelunga e al Mugello, vuole puntare al podio.

Nella gara in programma domenica 8 settembre faranno parte dell’equipaggio della EasyRace oltre a La Mazza, Alessio Bacci ed Emma Segattini, pilota giovanissima che sta già stupendo per le sue qualità. Saranno alla guida della Ferrari numero 103 per le tre ore di gara.

In classifica (GTCUP PRO-AM div 1) La Mazza è a quota 33 con Bacci, ma il podio dista appena un punto. Ecco dunque che la gara sullo storico circuito romagnolo rappresenta un passaggio veramente importante.

“Vogliamo fare bene – dice La Mazza – e siamo convinti di farlo perché con il team stiamo provando in tutti i modi a diminuire il gap con chi ci ha preceduto nelle prime due gare. A Imola, come Ferrari, avremo anche un piccolo vantaggio”.

“Dall’ultima gara sprint del Mugello è stato modificato il BoP (Balance of Performance), soprattutto per quanto riguarda le altezze. Dunque le Ferrari saranno meno penalizzate rispetto alle prime gare e questo ci fa ben sperare”.

A Imola, si comincia con le libere di venerdì 6 e si chiude domenica 8. Le qualifiche si terranno sabato, in tre turni, dalle 18.00 alle 18.40. La gara di domenica scatterà alle ore 14.45.

Le 4 prove del Campionato GT Endurance: Vallelunga (già disputata), Mugello (già disputata), Imola (6-8 settembre), Monza (25-27 ottobre).