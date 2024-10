Il catanese Francesco La Mazza chiude il campionato italiano GT al terzo posto

Un problema meccanico ha portato al ritiro nell'ultima gara a Monza

Un’altra volta sul podio nella classifica generale. L’ultima di una lunga e importante carriera nel Campionato Italiano GT per Francesco La Mazza, era stata solo due anni fa. L’anno scorso era arrivato un quarto posto finale. Un altro traguardo importante quello del 2024 per il pilota catanese che gareggia nella Classe GTCUP 1a Divisione PRO-AM e chiude con un terzo posto assoluto a livello nazionale.

Resta l’amaro in bocca per ciò che è stato nell’ultima gara. Dopo la vittoria di Imola, le ambizioni di chiudere ancora più su in classifica erano tante, anche alla luce della presenza, nel trio alla guida della Ferrari 408 della EasyRace, di Vito Postiglione che completava l’equipaggio insieme a La Mazza e ad Emma Segattini.

La prima parte di gara a Monza aveva confermato le aspettative. Ottimo primo stint di La Mazza e superbo lavoro di Postiglione subito dopo. La Ferrari numero 103 era al vertice della classifica di categoria, ma la sfortuna ha caratterizzato la prosecuzione della corsa. Un problema meccanico ha infatti portato al ritiro. La Mazza non ha potuto così rivaleggiare fino all’ultimo per il titolo, andato all’equipaggio formato da Luca De Marchi, Simone Patrinicola e Sabatino di Mare.

“È stata una gara interpretata benissimo fin dall’inizio – ha detto Francesco La Mazza -. Eravamo primi fino alla rottura del cambio e purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a lottare per il titolo. Resta il terzo posto in classifica generale, frutto di un buon campionato. Peccato perché avevamo la possibilità, per come si era messa la gara, di fare ancora meglio. Nel complesso, come detto, è stato un ottimo campionato”.

“I 57 punti in graduatoria lo dimostrano più di mille parole. Il rapporto con il team è stato stupendo, così come quello con i compagni di squadra. A livello personale, sono fiero di me, ho dimostrato ancora di poter stare al passo con i più giovani e di saper giocare sempre al meglio le mie carte. Il futuro? Adesso un po’ di riposo, poi cominceremo a parlare della stagione 2025. Voglio essere ancora protagonista”, ha concluso il pilota catanese.