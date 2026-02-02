Malore fatale, 36enne muore mentre è in vacanza sulla neve: “Forse colpa del freddo”

Claudia Luberti avrebbe sofferto in passato di problemi cardiaci

Una 36enne è morta nel pomeriggio di sabato 31 gennaio a Campo Felice, nel comprensorio sciistico dell’Aquilano, dopo essere stata colpita da un malore improvviso. Si chiamava Claudia Luberti, era residente a Zagarolo ed era in vacanza con un gruppo di amici.

Claudia Luberti, infermiera in servizio dal 2022 al Policlinico Umberto I di Roma, aveva trascorso la giornata sulle piste. Terminata l’attività sciistica e chiusi gli impianti, il gruppo si era fermato per un aperitivo prima del rientro verso casa.

La giovane infermiera si è accasciata al suolo

È stato in quel frangente che la 36enne si è sentita male, accasciandosi improvvisamente davanti alle persone che erano con lei. I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, presenti nell’area a fine giornata, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La giovane è morta prima di poter essere trasferita in ospedale. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze necessarie a ricostruire l’accaduto.

Claudia Liberti morta a Campo Felice, il cordoglio

La Procura della Repubblica de L’Aquila ha disposto il sequestro della salma, successivamente trasferita all’obitorio del capoluogo abruzzese. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Dai primi elementi raccolti, la donna avrebbe sofferto in passato di problemi cardiaci.

Un quadro clinico che rafforza l’ipotesi di un malore improvviso, forse aggravato dalle temperature rigide. Le istituzioni locali hanno espresso il proprio cordoglio. “L’intera comunità di Zagarolo si stringe alla famiglia, ai parenti e agli amici di Claudia”, ha dichiarato la sindaca Emanuela Panzironi.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal Comune di Rocca di Cambio, di cui Campo Felice fa parte. “Ci dispiace per una tragedia che ha colpito una giovane donna. Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla sua famiglia e agli amici”, ha detto il sindaco Giovanni Di Stefano.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA