Campo progressista a Gela, “Al lavoro per cambiare la Sicilia”

GELA (CALTANISSETTA) – “Al Lavoro per cambiare la Sicilia”, le forze progressiste alternative al centro destra cominciano a costruire, assieme ad esperti e cittadini, il programma di governo.
Il primo appuntamento
Primo appuntamento lunedì 20 luglio alle 18 a Gela (cortile via Pisa). Saranno presenti tutti i segretari di partito del campo progressista che ascolteranno le proposte di esperti su tematiche riguardanti sanità, gestione rifiuti e infrastrutture.
Quello di Gela sarà il primo di una serie di appuntamenti itineranti che si terranno in tutta la Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali.