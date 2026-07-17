 Il campo progressista si riunisce, appuntamento a Gela
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Campo progressista a Gela, “Al lavoro per cambiare la Sicilia”

riunione campo progressista
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Appuntamento fissato per il 20 luglio
VERSO LE ELEZIONI
di
1 min di lettura

GELA (CALTANISSETTA) – “Al Lavoro per cambiare la Sicilia”, le forze progressiste alternative al centro destra cominciano a costruire, assieme ad esperti e cittadini, il programma di governo.

Il primo appuntamento

Primo appuntamento lunedì 20 luglio alle 18 a Gela (cortile via Pisa). Saranno presenti tutti i segretari di partito del campo progressista che ascolteranno le proposte di esperti su tematiche riguardanti sanità, gestione rifiuti e infrastrutture.

Quello di Gela sarà il primo di una serie di appuntamenti itineranti che si terranno in tutta la Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI