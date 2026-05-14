Decisivo l'intervento dei carabinieri che hanno disarmato un 77enne zio della vittima

CAMPOBELLO DI MAZARA – Un 77enne arrestato dai carabinieri di Campobello di Mazara per tentato omicidio del nipote contro cui avrebbe esploso sei colpi di pistola calibro 9. Fortunatamente il 25enne è rimasto illeso. Trovati quattro bossoli ma nessuno è andato a segno prima che l’arma dello zio della vittima si inceppasse.

Il giovane sarebbe riuscito a scappare e ad allertare i militari della stazione che intervenuti sul posto sono riusciti a disarmare l’anziano zio che è stato arrestato. Dalla successiva perquisizione nell’abitazione del 77enne, sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con colpo in canna e due colpi nel caricatore detenuta illegalmente, un caricatore supplementare, ventotto munizioni calibro 9, un coltello a serramanico e una 1 carabina.