Candidata a sindaco di Messina: “La città ha bisogno di una politica seria”

Antonella Russo: "Mettere al centro il lavoro comune"

MESSINA – “Ringrazio il mio partito, gli alleati e i dirigenti per la fiducia e per il lavoro condiviso. È un orgoglio assumere questo impegno per il futuro di Messina. Ho sempre vissuto la politica come servizio, con lealtà istituzionale e responsabilità, mettendo al centro il lavoro comune”, così Antonella Russo, candidata sindaca per il c.sinistra alle elezioni amministrative di Messina.

“Credo nel dialogo strutturato”

“Credo in un governo fondato su dialogo strutturato, processi aperti e responsabilità condivise: dalle delibere ai diritti, ogni scelta racconta i valori di una comunità – aggiunge – Siamo fieramente progressisti: responsabilità e identità devono camminare insieme, con autorevolezza costruita sul merito e guidata dall’ascolto. Allo stesso modo, una coalizione è davvero una forza quando nessuno è ospite: la pluralità delle voci è una ricchezza se si traduce in responsabilità condivisa e in un’unità che non annulla le differenze sacrosante”.

“Messina ha diritto a una politica seria”

“E l’impegno che accolgo formalmente – conclude – è nel rispetto di chi nei valori di questo campo largo si riconosce e sostiene uno dei soggetti che lo compongono e le sue peculiarità. Rispetto che sempre estrinsecherò dando spazio, ascolto e voce a tutte le anime del centrosinistra. Messina ha diritto a una politica seria e competente, fondata su legalità, trasparenza ed etica pubblica. Porto con me il valore delle battaglie femministe: diritti come conquiste e uguaglianza sostanziale come misura della qualità democratica. È questo l’impegno che assumo davanti alla mia città”.