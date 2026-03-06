Messina, il Pd indica Antonella Russo come candidata a sindaco

Ora il tavolo progressista dovrà esprimersi sulla proposta dei dem

MESSINA – La direzione provinciale del Pd di Messina ha espresso come candidata sindaco del capoluogo la consigliera comunale Antonella Russo. Il nome è stato votato da 16 componenti mentre 15 hanno votato contro. Sette gli assenti.

Ora il tavolo dell’area progressista dovrà esprimersi sulla proposta del Pd.

La direzione ha votato l’unico nome proposto dal segretario provinciale dei democratici, vana quindi la richiesta di Alessandro Russo che aveva proposta la propria candidatura. Il voto conferma la spaccatura del partito anche a Messina.