Cane rischia di soffocare per strada, salvato dai carabinieri

L'animale aveva ingoiato del cibo raccolto in strada

IN VIA NICOLA FABRIZI

CATANIA – Salvato dal rischio di soffocamento dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. È successo a un cagnolino di razza Jack Russel che ha rischiato di morire dopo avere ingoiato del cibo raccolto per strada.

Erano circa le 19 quando, in via Nicola Fabrizi, in centro a Catania, i militari hanno sentito una donna, in compagnia di un bambino, urlare spaventata. La donna chiedeva aiuto mentre teneva in braccio il cagnolino, che aveva perso i sensi.

I carabinieri hanno accompagnato la donna, il bimbo e l’animale alla più vicina clinica veterinaria. Nel frattempo, uno dei militari ha cominciato a eseguire sul cagnetto le manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree. Una delle quali ha avuto successo, permettendo al cane di espellere un grosso pezzo di pannocchia dalla trachea.

Le condizioni del cane, di nome Mailon, sono rimaste comunque preoccupanti. L’animale è stato quindi affidato alle cure della clinica veterinaria, raggiunta in pochi minuti, dove è stato ricoverato. In pochi giorni Mailon si è ripreso.