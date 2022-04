Canoa Polo, la Serie A maschile di scena a Cefalù

Tra le protagoniste la capolista Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e lo Jomar Club Catania

CEFALÙ (PA) – La canoa polo maschile sbarca in Sicilia. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, a Cefalù, è in programma la seconda giornata della Serie A maschile Girone Sud. Una “due giorni” che promette spettacolo ed emozioni. Per il Circolo Canoa Catania scenderanno in acqua la capolista Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e lo Jomar Club Catania, che in classifica occupa la quarta posizione.

IL PROGRAMMA

I gialloneri allenati da Gianmarco Emanuele affronteranno, sabato 30 aprile, alle ore 13.30 nella prima gara, proprio lo Jomar Club Catania di coach Alessandra Catania. Alle ore 15 Jomar Club Catania contro Canoa Club Napoli, team secondo in graduatoria. Subito dopo, alle 15.45, in acqua Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e Marina San Nicola Palermo. A chiudere la giornata saranno le sfide Jomar Club Catania-Polisportiva Nautica Katana (ore 16.30) e Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace-Canoa Polo Ortigia (ore 17.15). Domenica 1 maggio alle 9.45 si incontreranno Polisportiva Nautica Katana e Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace. Alle 10.30 toccherà allo Jomar Club Catania, che se la vedrà contro Marina San Nicola Palermo. Infine, alle 12.45, il big match Canoa Club Napoli- Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e l’incontro Jomar Club Catania-Canoa Polo Ortigia (ore 13.30). In palio punti importanti per le posizioni play-off. Le formazioni del Girone Nord giochernno, negli stessi giorni, a Chiavari.

CLASSIFICA SERIE A MASCHILE

1. POL. CANOTTIERI CATANIA ORTEA PALACE 12 PUNTI

2. CANOA CLUB NAPOLI 10

3. PRO SCOGLI CHIAVARI 9

4. JOMAR CLUB CATANIA 9

5. CANOTTIERI EUR 8

6. CANOA POLO ORTIGIA 7

7. MARINA SAN NICOLA 6

8. IDROSCALO CLUB 3

9. CANOTTIERI ICHNUSA 3

10. POL. NAUTICA KATANA 3

11. CANOA CLUB BOLOGNA 0

12. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 0

Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace:

Gianmarco Emanuele, Davide Novara, Andrea Malaguarnera, Andrea Romano, Gianmarco Guarnera, Gaetano Milazzo. Allenatore: Gianmarco Emanuele.

Jomar Club Catania:

Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Alejandro Casal da Silva, Tommaso Lampò, Tino Licciardello, Paolo Messina, Emanuele Arena.