Medaglia di bronzo al valore atletico del CONI a Emanuele Gaetani Liseo

Il primo canottiere palermitano a qualificarsi ai Giochi Olimpici

Nella giornata di mercoledì 5 novembre, nella sede regionale del CONI, si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, durante la quale è stata conferita a Emanuele Gaetani Liseo la Medaglia di bronzo al valore atletico, riconoscimento istituzionale assegnato dal Comitato olimpico per i risultati conseguiti in ambito internazionale.

Atleta della Marina Militare e della Canottieri TeLiMar, Gaetani Liseo è stato il primo canottiere palermitano a qualificarsi ai Giochi Olimpici, conquistando il pass per Parigi 2024 con l’otto maschile azzurro. Nel corso della stagione in corso, ha rappresentato l’Italia in competizioni di rilievo, tra cui i Campionati Mondiali Assoluti di Shanghai, dove ha raggiunto la finale, e il recente Memorial Paolo d’Aloja, chiuso con tre medaglie: oro nell’Otto, bronzi nel Due senza e nel Quattro senza.

La Medaglia al valore atletico testimonia il percorso di crescita e continuità dell’atleta originario di Piana degli Albanesi, che ha saputo distinguersi per impegno, costanza e risultati, contribuendo alla visibilità del canottaggio italiano e del Club dell’Addaura a livello nazionale e internazionale.

Emanuele Gaetani Liseo ha dichiarato: “Questo è stato un anno diverso rispetto a tutti gli altri, in quanto anno post olimpico. La nostra preparazione è iniziata a gennaio ed eravamo molto indietro rispetto a dove saremmo dovuti essere. Quindi, siamo soddisfatti in parte per come si è concluso l’anno. Abbiamo agguantato una finale mondiale in Otto che non si vedeva da otto anni. Riteniamo che stiamo facendo un buon lavoro. Per il futuro, puntiamo ad andare sempre più forte, per riuscire a competere con le prime posizioni. Senz’altro, l’obiettivo più grande resta sempre l’Olimpiade”.