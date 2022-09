Canottieri Marsala, Noto e Genna sul podio ai Campionati Giovanili

Dopo una settimana di regate si sono conclusi i Campionati in singolo per quattro classi in gara: Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil.

VELA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA MARSALA (TP) – Dopo una settimana intera di regate, si sono conclusi a Salerno i Campionati Italiani Giovanili in singolo 2022, regate dedicate agli atleti della fascia d’età tra i 12 e i 19 anni, per quattro classi in gara: Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil. La Società Canottieri Marsala si è presentata all’appuntamento con i velisti della classe Optimist, ILCA e Tecno 293, con gli allenatori Davide La Vela, Vito Messina e Francesco Giacalone e con il direttore sportivo Mario Noto, supportando i ragazzi durante tutta la competizione. Nonostante i campi di regata siano stati impegnativi a causa dell’assenza di vento in alcuni giorni e a causa della pioggia in altri, gli atleti della Società Canottieri si sono distinti fin da subito, riuscendo a conquistare ben due medaglie e a salire orgogliosi sul podio. In particolare, Filippo Noto vince il terzo posto nella Coppa Cadetti, mentre Giulio Genna chiude al terzo posto nella classe ILCA 4. Un risultato eccellente, che annovera i velisti della Canottieri Marsala tra i migliori di tutta la Sicilia e di tutta l’Italia.

Articoli Correlati CANOA Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI