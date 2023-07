Caos Fontanarossa, Magi (+Eu): “Un fallimento politico”

Depositata un'interrogazione per chiedere chiarimenti sulla gestione della crisi dell'aeroporto catanese.

CATANIA – “Oggi abbiamo depositato un’interrogazione alla Camera dei Deputati per chiedere al Governo di fare luce sulle gravi disfunzioni e sulle mancate risposte in merito agli eventi avvenuti all’Aeroporto di Catania”. Lo annuncia Riccardo Magi, Segretario di +Europa.

“In una settimana – ha detto – non abbiamo ricevuto alcun dato certo per la riapertura dell’Aeroporto. Questo rappresenta un cortocircuito infrastrutturale ma anche un fallimento politico di grande portata, in un settore nevralgico per l’economia e la mobilità della nostra regione. Un cortocircuito tutto politico a destra, dal momento che questo governo, con l’ex governatore Musumeci, ora Ministro, che si schiera con il Ministro Urso contro l’attuale Governatore Schifani, ammettendo il suo fallimento sulla mancanza di programmazione e sulle gravi carenze dei programmi infrastrutturali”, dichiara Palmira Mancuso, esponente siciliana della Direzione Nazionale di +Europa.

“Come può un Aeroporto di tale importanza strategica essere lasciato in balia di una situazione così caotica e priva di soluzioni concrete? È impensabile che una infrastruttura vitale per il Sud Italia venga gestita in modo così approssimativo e negligente. +Europa chiede risposte chiare e immediate. Non si può giocare con il futuro del benessere economico della Sicilia”, conclude Magi.