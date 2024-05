Oroscopo del giorno: martedì 21 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 21 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 21 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi ti sentirai come un caffè senza zucchero: amaro e inutile. Non cercare di cambiare le cose, tanto oggi non ne azzecchi una. Sei più stonato di una campana rotta.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari ‘u suli cu ‘na candela.”

Oggi è meglio che non ti azzardi a fare troppo. Voto: 4

♉ Toro

La tua testardaggine raggiungerà nuove vette, rendendo tutti intorno a te disperati. Prova a ricordarti che il mondo non gira intorno a te, anche se ti piace pensarla così.

Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa cchiù di quattru voti prima di parrari.”

Oggi ascolta invece di parlare, tanto nessuno ti capisce. Voto: 5

♊ Gemelli

Le tue mille idee non ti porteranno da nessuna parte, come sempre. Sei bravo a parlare, ma quando si tratta di fare qualcosa, scompari più velocemente di un gelato al sole.

Consiglio delle stelle siciliane: “Voli fari tuttu ma finisci chi nenti.”

Oggi provaci, ma sappi che finirai col non concludere nulla. Voto: 3

♋ Cancro

Il tuo umore altalenante è peggio delle montagne russe. Tutti intorno a te sperano che tu trovi un po’ di stabilità, ma le speranze sono vane.

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura, nun tutti ponnu capiri ‘i tò sentimenti.”

Cerca di non piangere troppo oggi, altrimenti affoghi la città. Voto: 4

♌ Leone

Oggi ti sentirai il re della giungla, ma ricordati che anche i leoni a volte scivolano su una buccia di banana. Meglio abbassare la cresta prima di fare una figuraccia.

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti mutu si nun voi fa ‘na figura di salami.”

Mantieni un profilo basso oggi, per evitare di farti male. Voto: 5

♍ Vergine

La tua ossessione per l’ordine oggi raggiungerà livelli maniacali. Non tutti apprezzano le tue manie di perfezionismo, quindi rilassati un po’ e accetta il caos.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cca a precisazioni nun servi a nenti.”

Oggi lasciati andare un po’, tanto non puoi controllare tutto. Voto: 6

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 21 maggio 2024

♎ Bilancia

Continuerai a cercare l’equilibrio in tutto, ma finirai per oscillare peggio di un pendolo impazzito. Accetta il fatto che la perfezione è un mito.

Consiglio delle stelle siciliane: “Mégghiu chinu o vìdu? Decidi tu!”

Oggi scegli una direzione e non cambiarla ogni due secondi. Voto: 4

♏ Scorpione

Oggi la tua lingua sarà più affilata di una lama e le tue parole pungeranno come veleno. Meglio stare alla larga da te, a meno che qualcuno non voglia guai.

Consiglio delle stelle siciliane: “Aggiusta ‘a tò lingua prima ca parrari.”

Oggi misura le parole, potresti fare danni irreparabili. Voto: 6

♐ Sagittario

La tua voglia di avventura oggi ti porterà solo guai. Meglio rimanere a casa e guardare Netflix invece di partire per l’ennesima missione impossibile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti fermu, ca a tò ventura è megghiu.”

Oggi evita le avventure, sono più problemi che altro. Voto: 5

♑ Capricorno

La tua ambizione oggi ti porterà a scalare una montagna che nessuno vuole davvero scalare. Prenditi una pausa e smetti di correre verso il nulla.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun cadi, ca sugnu cchiù avanti iù.”

Oggi rallenta, il mondo non finisce domani. Voto: 5

♒ Acquario

Le tue idee rivoluzionarie non impressionano nessuno oggi. Forse è meglio che le conservi per un altro giorno, quando le persone saranno più aperte ai cambiamenti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti mutu, ca oggi nun ti canusci nuddru.”

Oggi è meglio tacere, nessuno capirà le tue idee. Voto: 4

♓ Pesci

Oggi navigherai in un mare di emozioni senza bussola. Il rischio di affogare nei tuoi stessi pensieri è altissimo. Meglio ancorarsi alla realtà.

Consiglio delle stelle siciliane: “Attaccati a ‘na petra, si no affunni.”

Oggi cerca di rimanere con i piedi per terra, per non perderti. Voto: 4

Classifica di martedì 21 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Vergine

2 – Scorpione

3 – Toro

4 – Leone

5 – Sagittario

6 – Acpricorno

7 – Ariete

8 – Cancro

9 – Bilancia

10 – Acquario

11 – Pesci

12 – Gemelli



