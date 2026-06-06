 Capaci, data alle fiamme una stazione di servizio
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Capaci, stazione di servizio incendiata: è l’ennesima intimidazione

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Le fiamme hanno danneggiato l'impianto e distrutto un veicolo
NEL PALERMITANO
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1 min di lettura

CAPACI (PALERMO) – Un incendio è divampato la notte scorsa a Capaci: le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni della ditta di Cosimo Giuliano

Nei mesi scorsi con un’auto era stata sfondata la vetrina del bar dello stesso impianto.

Secondo le prime informazioni raccolte, sono state gravemente danneggiate due colonnine per l’erogazione del Gpl ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell’area autolavaggio.

Intervenuti i vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carini, il distaccamento nord 1 dei vigili del fuoco di San Lorenzo e il nucleo Nbcr, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime indagini il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini.

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