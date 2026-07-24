 Carabiniere accoltellato nel Catanese: arrestato un 25enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Carabiniere ferito con una coltellata, arrestato l’aggressore

Carabiniere accoltellato
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'episodio durante un intervento per un caso di autolesionismo
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

Un carabiniere è rimasto ferito nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio durante un intervento a Scordia, nel Catanese. Il militare, 25 anni, è stato colpito con una coltellata al fianco mentre, insieme a un collega, era intervenuto in un’abitazione dopo la richiesta di aiuto del padre di un giovane in forte stato di agitazione che, secondo quanto riferito, manifestava intenti autolesionistici. L’aggressore è stato arrestato su disposizione della Procura di Caltagirone.

Carabiniere accoltellato durante un intervento

L’intervento dei carabinieri era stato richiesto dal padre del giovane, preoccupato per le condizioni del figlio. Una volta giunti nell’abitazione, i due militari si sono trovati ad affrontare una situazione particolarmente delicata. Nel corso delle operazioni, il 25enne ha aggredito uno dei carabinieri, colpendolo con un coltello al fianco e ferendolo.

Leggi anche

Tentato omicidio ad Aci Bonaccorsi, uomo accoltellato – VIDEO

Ramacca, accoltellato dopo il turno di lavoro: denunciato un 17enne

Spari contro ambulante di street food: ferito a un piede

Il militare operato in ospedale

Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale di Militello in Val di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono considerate gravi e, secondo quanto emerso, non è in pericolo di vita.

Carabiniere accoltellato, in manette un 25enne

Al termine dell’intervento, il 25enne è stato arrestato su disposizione della Procura di Caltagirone e trasferito in carcere. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato e porto illecito di oggetti atti ad offendere.
LEGGI ANCHE: Violenza a Catania, un accoltellato e un uomo gambizzato

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI