L'episodio durante un intervento per un caso di autolesionismo

Un carabiniere è rimasto ferito nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio durante un intervento a Scordia, nel Catanese. Il militare, 25 anni, è stato colpito con una coltellata al fianco mentre, insieme a un collega, era intervenuto in un’abitazione dopo la richiesta di aiuto del padre di un giovane in forte stato di agitazione che, secondo quanto riferito, manifestava intenti autolesionistici. L’aggressore è stato arrestato su disposizione della Procura di Caltagirone.

Carabiniere accoltellato durante un intervento

L’intervento dei carabinieri era stato richiesto dal padre del giovane, preoccupato per le condizioni del figlio. Una volta giunti nell’abitazione, i due militari si sono trovati ad affrontare una situazione particolarmente delicata. Nel corso delle operazioni, il 25enne ha aggredito uno dei carabinieri, colpendolo con un coltello al fianco e ferendolo.

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Il militare operato in ospedale

Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale di Militello in Val di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono considerate gravi e, secondo quanto emerso, non è in pericolo di vita.

Carabiniere accoltellato, in manette un 25enne

Al termine dell’intervento, il 25enne è stato arrestato su disposizione della Procura di Caltagirone e trasferito in carcere. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato e porto illecito di oggetti atti ad offendere.

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