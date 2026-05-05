 Un accoltellamento e un uomo gambizzato a Catania
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Violenza a Catania, un accoltellato e un uomo gambizzato

violenza sessuale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
I due episodi non collegati, indaga la squadra mobile
POLIZIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Due episodi di violenza, non collegati tra loro si sono registrati la notte tra sabato e domenica scorsa a Catania. Un marocchino di 27 anni è stato colpito con diversi colpi di arma da taglio all’addome, la notte scorsa in piazza Currò. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e condotta nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco.

Nello stesso ospedale si era recato ed è stato dimesso dopo essere stato medicato un 28enne che era stato ferito con un colpo di arma da fuoco a una gamba mentre era all’interno di uno stabile nel popoloso rione San Giorgio. In entrambi i casi i primi interventi investigativi sono stati eseguiti dalle Volanti della Questura. Poi le indagini sui due episodi, non collegati tra loro, sono state affidate alla squadra mobile.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI