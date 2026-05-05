I due episodi non collegati, indaga la squadra mobile

CATANIA – Due episodi di violenza, non collegati tra loro si sono registrati la notte tra sabato e domenica scorsa a Catania. Un marocchino di 27 anni è stato colpito con diversi colpi di arma da taglio all’addome, la notte scorsa in piazza Currò. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e condotta nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco.

Nello stesso ospedale si era recato ed è stato dimesso dopo essere stato medicato un 28enne che era stato ferito con un colpo di arma da fuoco a una gamba mentre era all’interno di uno stabile nel popoloso rione San Giorgio. In entrambi i casi i primi interventi investigativi sono stati eseguiti dalle Volanti della Questura. Poi le indagini sui due episodi, non collegati tra loro, sono state affidate alla squadra mobile.