Furto in villa, carabiniere spara per sbaglio al proprietario: ladri in fuga

Il padrone di casa colpito al gluteo e alla coscia. Come sta adesso

Un carabiniere apre il fuoco durante un intervento per un furto in una villa di campagna e ferisce per sbaglio il proprietario di casa. L’episodio si è verificato nella serata di ieri a Filetto, in provincia di Chieti, dove un ingegnere di 38 anni è stato colpito a una gamba mentre era alla guida della propria Alfa Romeo Stelvio, accorso sul posto dopo l’attivazione dell’allarme.

Il colpo è stato esploso mentre il veicolo transitava lungo il perimetro della proprietà. Il proiettile, partito dall’arma d’ordinanza di un militare dell’Arma, ha attraversato la carrozzeria dell’auto raggiungendo il conducente. L’uomo non era un ladro in fuga, ma il proprietario della villa accorso sul posto dopo la segnalazione di un’intrusione. La vicenda si è conclusa con il ricovero del ferito in ospedale. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Carabiniere spara al proprietario di una casa visitata dai ladri

L’accertamento dei fatti è ora affidato ai carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, in collaborazione con la procura. Tutto ha avuto origine da una chiamata al 112 e dall’allerta della vigilanza privata, che ha segnalato la presenza di estranei all’interno dell’abitazione. Le pattuglie dell’Arma si sono precipitate nella villetta, così come il proprietario, avvisato dell’allarme.

L’arrivo è avvenuto quasi in simultanea. Le operazioni si sono svolte in un contesto reso complesso dalla scarsa illuminazione. I responsabili del furto sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti, portando con sé alcuni oggetti di valore, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. L’attenzione degli investigatori si è quindi concentrata sull’auto del 38enne e sulla dinamica dello sparo.

Non è ancora chiaro cosa abbia determinato l’uso dell’arma da fuoco da parte del militare. Tra le ipotesi al vaglio, anche un possibile errore di valutazione dovuto alla velocità con cui procedeva l’auto di colore rosso. Le telecamere di videosorveglianza installate nella villa hanno ripreso la sequenza e sono ora oggetto di analisi.

Le condizioni dell’ingegnere ferito

L’ingegnere è stato colpito al gluteo e alla coscia. Seppure cosciente, le sue ferite hanno richiesto un immediato intervento sanitario. Trasportato in ambulanza all’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti, è stato ricoverato in osservazione. I sanitari hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Nelle prossime ore, il carabiniere che ha esploso il colpo sarà iscritto nel registro degli indagati.

Si tratta di un atto dovuto, previsto dalla procedura, che consentirà al militare di fornire la propria versione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria.

