Carabinieri a San Cristoforo e Picanello: multe a tre panifici

Gli interventi dei militari hanno riguardato varie zone del capoluogo: sanzioni anche ad automobilisti indisciplinati

1' DI LETTURA

CATANIA. Multe a tre panifici di via Plebiscito. Uno dei proprietari è stato sanzionato amministrativamente per 3 mila euro. Secondo quanto è emerso, la merce e i locali non avevano i requisiti igienico sanitari previsti e c’erano carenze sul piano dell’Haccp.

Sono alcuni dei risultati del servizio svolto dai Carabinieri del Comando provinciale di Catania, nel solco delle indicazioni fornite dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I servizi straordinari e coordinati a largo raggio hanno avuto il rinforzo delle squadre della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. E dei Nas del nucleo Ispettorato del lavoro.

Tali azioni, assieme alle attività di prevenzione generale svolte dalle altre Forze di polizia, hanno lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa. Si mira così ad accrescere la sicurezza percepita della cittadinanza. Nei quartieri di San Cristoforo e Picanello, i militari di Piazza Dante e del Nas hanno lavorato alla tutela igienico sanitaria nel settore della panificazione.

Per quanto riguarda le attività sulla circolazione stradale, identificate 53 persone e 29 veicoli, di cui 1 sequestrato. Elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e multe per oltre 6 mila euro.