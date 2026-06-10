 Palermo, rapinatore di turiste arrestato dai carabinieri
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Carabinieri di scorta arrestano un rapinatore di turiste a Palermo

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I militari fanno parte del Nucleo radiomobile
VICINO PIAZZA MAGIONE
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1 min di lettura

PALERMO – Erano in servizio di scorta, hanno visto un rapinatore che aveva puntato due turiste e lo hanno arrestato. Protagonisti due carabinieri del Nucleo radiomobile del comando provinciale di Palermo.

Si stavano occupando della sicurezza del capo di stato maggiore della Marina militare che oggi celebra la sua festa al molo Vittorio Veneto. In via Milano un rapinatore palermitano ha strattonato una turista per rubarle lo smarthphone.

I militari del Radiomobile lo hanno inseguito e arrestando poco prima di arrivare in piazza Magione. Il telefono è stato restituito, il rapinatore arrestato sarà processato per direttissima. 

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