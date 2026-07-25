Carceri, l’Anm difende De Lucia: “Da Nordio un attacco scomposto”

"Servono risposte immediate, non polemiche"

PALERMO – L’Associazione nazionale magistrati prende posizione a sostegno del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia dopo le polemiche con il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul tema delle carceri.

“Davanti all’allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia la reazione del ministro della Giustizia lascia interdetti: nessuna risposta nel merito, ma solo un attacco scomposto e inaccettabile”, afferma in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Anm.

Secondo l’associazione, “il ministero ha il compito di risolvere i problemi del sistema penitenziario, non di attaccare con veemenza chi combatte la criminalità”.

L’Anm esprime quindi vicinanza “al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, al personale della Polizia penitenziaria che svolge un ruolo delicatissimo con grande professionalità e ai magistrati di sorveglianza che devono gestire situazioni di enorme complessità con risorse sistematicamente inadeguate”. “Sulle carceri – conclude la nota – servono risposte e azioni immediate”.

La nota del sindacato di polizia

Per Aldo Di Giacomo, del sindacato Polizia Penitenziaria,” se c’è qualcuno che ha perso il controllo di sé è il ministro Nordio”.

De Giacomo aggiunge che, “nel sottolineare che le parole del procuratore De Lucia sono le stesse dei comunicati stampa che continuiamo a scrivere, negli ultimi tre anni, per alzare il livello dell’attenzione prima di tutto del ministero della Giustizia, del Dap e del Parlamento, al procuratore vogliamo quanto prima esprimere direttamente tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà per l’attacco del ministro. Le offese alla Polizia Penitenziaria vengono da tutt’altra parte. È stato più efficace il procuratore capo di Palermo con la dichiarazione che di fatto è di vicinanza alle nostre denunce di sempre che non il ministro dall’inizio del suo mandato e che continua a promettere ea presentare programmi di carta”.

Interviene Addiopizzo

“‘Come funzionano le carceri? E alla luce di ciò che emerge come fate a chiederci di collaborare? Queste sono solo alcune delle domande di commercianti e imprenditori, purtroppo per la verità pochi, che stiamo con grande fatica supportando dopo che assieme a noi e grazie al lavoro di magistrati e forze di polizia, hanno trovato la forza e il coraggio di opporsi al racket delle estorsioni.” Lo scrive l’associazione antiracket Addiopizzo dopo e dichiarazioni del ministro della Giustizia Nordio seguite all’allarme lanciato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia sullo stato delle carceri italiane su cui lo Stato non avrebbe più controllo.

“Più in generale – spiega – queste sono le domande di decine di commercianti e imprenditori che nel mandamento mafioso di Tommaso Natale – San Lorenzo di Palermo sono stati oggetto di una pesante e gravissima recrudescenza estorsiva e intimidatoria che non ha precedenti negli ultimi venti anni nella storia di Palermo e che risulterebbe essere stata pianificata anche da chi è detenuto nel circuito dell’alta sicurezza”.

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“Dinanzi ad un quadro così grave e preoccupante che avrebbe dovuto meritato dei chiarimenti pubblici, politici ed istituzionali da chi ricopre il ruolo di ministro della Giustizia nel nostro Paese, le uniche considerazioni che vengono fatte sono di attacco sconsiderato nei confronti di chi, come il procuratore di Palermo, ha doverosamente posto una domanda che passa e va evidentemente oltre le ultime vicende, come del resto la cronaca di questi ultimi anni ci ha spesso raccontato”, aggiungono. “Abbiamo serie difficoltà a convincere ea coinvolgere commercianti e imprenditori in percorsi di collaborazione e di opposizione ai condizionamenti mafiosi se nel frattempo emergono falle così gravi nella gestione di alcune strutture detentive del nostro Paese”, proseguono.

“Così come non riusciremo a sradicare fenomeni di illegalità diffusa e di matrice estorsiva se non si affronterà seriamente il tema costituzionale della rieducazione di chi si ritrova ristretto. Su questo si esigono risposte e interventi chiari da parte del guardasigilli e in genere da parte di tutto l’arco parlamentare, all’altezza di una sfida che ancora una volta non può essere scaricata solo addosso a magistratura, forze di polizia e quei pochi che trovano la forza e il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata”, conclude la nota.