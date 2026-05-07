 Cardiochirurgia pediatrica Taormina, la Regione segue gli sviluppi
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Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la Regione segue gli sviluppi

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Obiettivo "garantire l'assistenza ai bambini"
SANITà
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PALERMO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, di concerto con l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, segue con la massima attenzione la vicenda relativa alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina e alla convenzione con l’ospedale Bambino Gesù.

Il caso della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Da Palazzo d’Orleans filtra la volontà del governo regionale di monitorare da vicino tutti gli sviluppi della questione, nella consapevolezza della delicatezza del servizio sanitario assicurato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Obiettivo “garantire l’assistenza ai bambini”

L’obbiettivo si apprende, “è garantire continuità assistenziale, tutela dei livelli di cura e mantenimento degli elevati standard sanitari raggiunti nel tempo, anche attraverso il confronto con tutte le istituzioni coinvolte”.

“Il governo regionale – si sottolinea – è impegnato a rasserenare il clima attorno alla vicenda, assicurando piena attenzione e impegno per una soluzione condivisa e nell’interesse esclusivo dei bambini e delle famiglie siciliane”.

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