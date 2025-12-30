Carenze igieniche e lavoro nero: chiuso un bar a Trabia

Le irregolarità emerse durante i controlli dei carabinieri

PALERMO – Proseguono i controlli dei carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese sul fronte delle normative sul lavoro e sulla produzione, somministrazione e commercio degli alimenti. Negli ultimi giorni i militari hanno effettuato numerose ispezioni nelel attività commerciali, rilevando irregolarità.

Lavoro nero e carenze igieniche

A Trabia il titolare 42enne di un bar è stato denunciato. I carabinieri, insieme ai colleghi specializzati del Nucleo ispettorato del Lavoro e del Nas, hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero e diverse carenze a livello igienico sanitario tra cui, anche la mancata presentazione della Scia sanitaria.

Il sequestro

Le violazioni accertate, hanno fatto scattare l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività, il sequestro di circa 15 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e, la contestazione di violazioni amministrative superiori a 17.000 euro.

“I controlli, che proseguiranno in modo serrato anche durante le prossime settimane – precisano dal comando provinciale – rappresentano un chiaro segnale di contrasto al commercio irregolare e di tutela della salute dei cittadini”.