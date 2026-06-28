La nidificazione al tramonto e l'emozione dei bagnanti

Una tartaruga Caretta-caretta ha scelto la spiaggia di Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara, per deporre le proprie uova. La nidificazione è avvenuta sabato 27 giugno, al tramonto, davanti ai numerosi bagnanti ancora presenti sull’arenile, che hanno assistito alla scena mantenendosi a distanza.

L’esemplare è emerso dal mare sulla spiaggia del versante orientale, regalando uno spettacolo raro e molto seguito dai presenti.

Caretta-caretta nidifica sulla spiaggia di Tre Fontane

Dopo aver raggiunto la battigia, la tartaruga si è diretta verso la zona delle dune, dove la sabbia risulta più asciutta e adatta alla nidificazione.

Qui ha scavato il nido, deposto le uova e successivamente ricoperto tutto con la sabbia, prima di fare ritorno in mare. Diversi bagnanti hanno immortalato la scena con i propri telefoni, senza avvicinarsi all’animale.

Poco dopo sono intervenuti i volontari di Legambiente, che hanno delimitato l’area per proteggere il nido e consentire lo sviluppo delle uova in condizioni di sicurezza.

Un fenomeno che si ripete

Non è la prima volta che la spiaggia di Tre Fontane ospita una nidificazione di Caretta-caretta. La scorsa estate, proprio nei pressi del lido “Monnalisa Beach”, si era verificata la schiusa di un altro nido durante una giornata particolarmente affollata.

In quell’occasione decine di piccole tartarughe avevano raggiunto il mare tra lo stupore di turisti, bambini e residenti, trasformando la spiaggia in uno scenario di grande interesse naturalistico.

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