Carini, abbandono illecito di rifiuti: in arrivo multe salatissime

Eseguiti numerosi controlli su tutto il territorio

CARINI (PALERMO) – Cinquecento sacchetti di rifiuti abbandonati controllati, 70 trasgressori identificati e due attività commerciali multate per mancata differenziazione dei rifiuti ed errato conferimento. Sono questi i numeri di 30 giorni di attività delle guardie ambientali e della polizia municipale per scovare gli “zozzoni”, portata avanti a Carini, comune della provincia di Palermo.

Gli abbandoni da Comuni limitrofi

Accertata anche la provenienza dei sacchetti abbandonati: cinque arrivano da Cinisi, quattro da Terrasini, quattro da Palermo, uno da Torretta, uno da Capaci e 55 invece appartengono a carinesi. Le multe, che vanno da 300 e 3mila euro, saranno notificate ai diretti interessati tra 30 giorni circa. In caso di abbandono su suolo pubblico eseguito da soggetti giuridici scatterà anche il provvedimento penale.

Il sindaco: “Continueranno i controlli senza sosta”

“I controlli – commenta il sindaco Giovì Monteleone – continueranno senza sosta e saranno sempre più approfonditi: la polizia municipale inizierà a breve a visionare anche i documenti delle attività commerciali per capire come effettuano lo smaltimento dei rifiuti ordinari e di quelli straordinari e verificare così che lo facciano in modo corretto. Non è possibile che nel 2024 – conclude il primo cittadino – , con un servizio porta a porta, si debba ancora assistere a questo scempio”.