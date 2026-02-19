Carini, al liceo Mursia una giornata per il benessere psicologico

L'iniziativa di Italgas e Telemaco Palermo

CARINI (PA) – “Adolescenza tra reale e virtuale. Così connessi, così lontani”: è questo il titolo dell’iniziativa educativa sostenuta da Italgas e curata da Telemaco Palermo, centro di psicanalisi per l’infanzia e l’adolescenza.

L’incontro si terrà mercoledì 25 febbraio al Liceo Scientifico, delle Scienze Umane e Tecnologico “Ignazio Mursia” di Carini, nel Palermitano, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico degli adolescenti, offrendo strumenti di comprensione e prevenzione del disagio giovanile legato al rapporto sempre più complesso tra vita reale e dimensione digitale.

Nello specifico, l’iniziativa coinvolge gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado e il corpo docente in un percorso di confronto, ascolto e riflessione condivisa. Al centro del progetto, alcune delle principali sfide che caratterizzano oggi l’esperienza adolescenziale: il rapporto tra scuola e nuove forme di socialità digitale, la ricerca di riconoscimento, il rischio di isolamento e iperconnessione, fino alle opportunità e alle criticità legate alla compresenza di dimensione reale e virtuale.

Guidati da psicoterapeuti specializzati, studenti e docenti parteciperanno a una lectio psicoanalitica e a momenti di approfondimento di plenaria, affiancati da laboratori interattivi pensati per favorire il dialogo e la partecipazione attiva.

Telemaco Palermo è un Centro Jonas specializzato nell’adolescenza e nella relazione educativa, parte della rete Jonas Italia fondata nel 2003 dal professor Massimo Recalcati.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Amministrazione locale e l’istituzione scolastica, si caratterizza per un elevato valore sociale, promuovendo una sinergia virtuosa tra istituzioni pubbliche, terzo settore e impresa.

Il sostegno di Italgas a questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo a favore delle nuove generazioni e dei territori in cui opera, in linea con i propri valori di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile.