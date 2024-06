Carini, altri due danneggiamenti ai parcometri delle zone blu

Sono già una decina gli episodi di vandalismo

CARINI – Altri due parcometri sono stati danneggiati a Carini e sono stati rubati circa un centinaio di euro. Gli ennesimi danni alla ditta Telereading, a cui è stata affidata in concessione la gestione delle strisce blu a Carini, sono stati compiuti in via Petrarca e in via Emilia.

Sono ormai una decina i danni provocati alla società che aveva garantito di restare per i prossimi tre anni. Il titolare Roberto Mazzullo ha più volte ripetuto che denuncerà tutti coloro che danneggeranno le infrastrutture o aggrediranno, anche solo verbalmente, i nostri ausiliari, che sono per legge pubblici ufficiali al pari di un poliziotto o di un carabiniere.

Anche questi danni e furti sono stati denunciati ai carabinieri che indagano.