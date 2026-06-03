Il dolore della zia: "Sarai sempre la mia bambina"

Carini a lutto per la scomparsa di una 21enne. Carmen, questo il nome della ragazza deceduta prematuramente, si è spenta nel sonno. La notizia del suo decesso ha lasciato sgomenti familiari e amici.

Struggente il post della zia. “Vita mia, non puoi morire così giovane, a 21 anni, mentre dormivi – scrive su Facebook – Per me eri e sarai sempre la mia bambina. Dai la forza a tua mamma e a tua sorella (…) Riposa in pace vita mia (…) Eri mia nipote ma per me eri e sarai sempre la mia bambina”.

Il cordoglio per Carmen trovata morta nel sonno

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Stefania: “La verità è che quando i figli crescono e diventano ragazzi sono tutti figli nostri. Siamo tutti genitori di chi si sta affacciando al proprio futuro e li osservi con Amore Assoluto sperando che questi abbiano una vita pari alla nostra o superiore. Apprendere che vanno via da questo Mondo, ti provoca una sensazione pari al non sentire più nulla del tuo corpo e un vuoto dal silenzio inenarrabile. Anche Lei, Carmen, stamattina andata via nel sonno a Carini”.

“Ti ho conosciuta piccola, una bambina di 6 anni suppergiù, che tristezza… non ci sono parole. Che Dio dia la forza alla tua mamma di andare avanti. Condoglianze a tutta la famiglia”, scrive Mary.