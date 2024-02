Carini, demolito un residence completamente abusivo sul lungomare

Accertata anche la presenza di amianto

CARINI (PALEMO) – Si è concluso oggi l’intervento di demolizione al civico 305 del lungomare Cristoforo Colombo, a Carini, comune della provincia di Palermo, iniziato lo scorso gennaio.

L’area era interamente pavimentata in cemento e ospitava un piccolo residence abusivo composto da 8 casette, alcune in muratura, altre in legno e in metallo.

Nell’area è stata rilevata anche la presenza di amianto ed è stato quindi necessario prima bonificarla e poi sgomberarla dai mobili e dai rifiuti misti presenti alle interno. Solo successivamente ha avuto inizio la demolizione, finanziata al 50% con i fondi del Mit 3, il contributo del ministero delle Infrastrutture per le demolizioni abusive, e al 50 per cento dal Comune di Carini che procede in totale sei demolizioni, di cui tre già completata nei mesi scorsi, per un totale di 290 mila euro.

La quinta demolizione interessa un immobile in via Vespucci: si è già provveduto a rimuovere il tetto in amianto e nei prossimi giorni entreranno in azione le ruspe.