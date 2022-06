Carini, esplode l’autoclave nell’Iacp: inquilini feriti

Indagano i carabinieri

PALERMO – Due inquilini delle case popolari a Carini sono rimasti feriti dopo l’esplosione dell’autoclave. E’ successo nel complesso degli alloggi popolari di via Antonello da Messina. L’autoclave si era inceppata e i due inquilini hanno cercato di ripararla. Un intervento che ha provocato l’esplosione dell’impianto che ha investito i due residenti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in un ospedale palermitano, l’altro è stato medicato dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto e i tecnici dello Iacp che hanno riparato il guasto. Le indagini sull’infortunio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.