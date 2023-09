Carini, incendio divampa in un’azienda di telecomunicazioni

Non ci sono stati danni a persone

CARINI (PALERMO) – Un incendio è divampato in un deposito di un’azienda per servizi di telecomunicazione nel comune di Carini, in provincia di Palermo, in via Don Luigi Sturzo. Il rogo ha interessato dei materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia aperta adiacente all’edificio.

I vigili del fuoco del comando di Palermo sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi ai locali adiacenti al deposito. Sono in corso le valutazioni per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono stati danni a persone.