Carini, pulizia straordinaria del torrente diventato discarica FOTO

Il sindaco invita i cittadini ad un comportamento più rispettoso

CARINI (PALERMO) – Pulizia straordinaria del torrente Falco delle Grazie, chiamato anche San Vincenzo, a Carini, comune non molto distante da Palermo.

Questa mattina, mercoledì 10 gennaio, dal letto del corso d’acqua sono stati prelevati rifiuti di ogni tipo: mobili, materassi, plastica, carta e sacchi neri.

L’intervento è stato eseguito dal personale di igiene urbana ed ha richiesto l’impiego per diverse ore anche di un carro gru.

L’intervento è stato disposto dalla ripartizione Servizi a Rete ed ha interessato il tratto di torrente che costeggia la via Angelo Morello e la via Zante, sotto al ponte della linea ferrata.

Monteleone: “I cittadini siano più rispettosi”

“Un comportamento sconsiderato quello di chi utilizza i torrenti come discariche – commenta il sindaco Giovì Monteleone – che, oltre ai danni ambientali, rischia di favorire gli allagamenti in caso di abbondanti piogge. Invitiamo, ancora una volta i cittadini, a mettere in atto comportamenti civili rispettosi dell’ambiente e della comunità”.