Carini, pusher 26enne in manette: arrestato per estorsione

Il "cliente" non aveva saldato il debito e lui l'ha minacciato

CARINI (PALERMO) – I carabinieri di Carini hanno arrestato un giovane di 26 anni accusato di estorsione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’indagato vantava nei confronti di un 32enne palermitano un credito per la vendita di droga. L’arrestato ha minacciato quest’ultimo di sottrargli l’auto se non avesse pagato il debito di 110 euro.

La vittima si è rivolta ai militari che hanno predisposto un apposito servizio bloccando in flagranza di reato l’estorsore.

Durante la perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato 45 grammi di marijuana e materiale per la coltivazione della droga. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per l’indagato, portato al Pagliarelli.