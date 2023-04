Carini, scoperta maxi discarica abusiva dopo un incendio

Trovati veicoli dismessi, materiale ferroso, cavi elettrici e latte di vernice

2' DI LETTURA

CARINI (PA) – Nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio, disposto dall’assessore alla polizia municipale, Vito Bortiglio, e coordinato dal comandante del corpo, Marco Venuti, nel fine settimana, gli agenti dei caschi bianchi della città di Carini, hanno posto in essere numerose azioni di controllo in materia di polizia ambientale, commerciale e stradale.

L’incendio e la scoperta della discarica

Durante le operazioni di controllo, una pattuglia è stata richiamata per un incendio propagatosi nella zona di via Nazionale, a Villagrazia di Carini. Dopo l’intervento di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, è intervenuto sui luoghi il comandante Venuti, con personale specializzato del servizio di polizia giudiziaria e tutela ambientale del corpo. Questi hanno rinvenuto, in un’area di 500 mq una discarica di materiale vario, con tre veicoli dismessi, un furgone, varie pedane di legno, materiale ferroso. Sono stati rinvenuti, inoltre, nell’area combusta, resti di latte di vernice, cavi elettrici, polistirolo e inerti vari, tanto da rendere l’area irrespirabile per gli stessi operatori di polizia intervenuti sui luoghi.

Sono in corso ulteriori accertamenti, sotto il profilo urbanistico, relativamente ad un immobile in costruzione nella stessa area.

I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro preventivo, denunciato a piede libero M.C, di anni 51, di Terrasini. Parte offesa il comune di Carini che potrà costituirsi parte civile.

Appena sette giorni fa era stata rinvenuta e sequestrata un’area di circa 300 mq adibita a discarica di materiali di vari sull’argine del torrente Ciachea.

Controllo del territorio

Nell’ambito dell’operazione sono state, inoltre, controllate le occupazioni di suolo pubblico a Villagrazia e a Carini, redatti quattro verbali a carico di commercianti ambulanti, e verbali per violazione delle norme sulla sosta, con particolare riferimento alle “zone blu” e al posteggio riservato ai disabili. Controllato, poi, un parcheggio realizzato dai commercianti della zona di Piazza delle Vittorie, su cui sono stati avviati controlli di polizia giudiziaria.