Carini, trasporto di rifiuti illecito: sequestrato il mezzo

Il blitz della polizia municipale è scattato in via Archimede, nella zona industriale, di fronte al Ccr

CARINI (PA) – Stava trasportando circa 2 metri cubi di materiale ferroso e apparecchiature obsolete ma non aveva le autorizzazioni per farlo. Per questo per un 63enne questa mattina a Carini, in provincia di Palermo, è scattato il sequestro del mezzo, un Ape Piaggio, utilizzato per trasportare i rifiuti. Il blitz della polizia municipale è scattato in via Archimede, nella zona industriale di Carini, di fronte al Ccr.