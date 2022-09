Caro bollette, le idee del ministro Cingolani per risparmiare il gas

Sembra escluso il ritorno in Dad

1' DI LETTURA

Termosifoni accesi per un’ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Questo, a quanto filtra da fonti ministeriali, una delle misure che sarebbe stata annunciata dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, durante la riunione del Consiglio dei ministri.

Le stesse fonti escludono il ritorno alla Dad nelle scuole, nell’ambito del piano di risparmi energetici. Intanto, sempre secondo quanto si apprende, si lavora per portare il nuovo decreto contro il caro bollette in Cdm la prossima settimana.