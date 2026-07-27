Caro carburanti, arriva il decreto. Meloni: “Non lasceremo soli cittadini e imprese”

La premier: "Prima della scadenza del decreto decideremo i prossimi passi"

ROMA – “Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga Sappiamo che non risolve il problema, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Seguiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione, anche sul fronte del conflitto, e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la Nazione”.

Il provvedimento prevede il taglio del prezzo del gasolio fino al 6 agosto. Prima della scadenza del decreto, il governo valuterà eventuali ulteriori interventi alla luce dell’evoluzione della situazione.