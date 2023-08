Caro voli, Dc: “Palermo-Roma costa quanto New York”

Stefano Cirillo: "Mr Wilson esca dal mondo fantastico". Il Codacons attacca Ryanair

2' DI LETTURA

“Dear Mr Wilson lei cita Harry Potter dall’alto della sua posizione di amministratore delegato Ryanair.

Abbandoni per un attimo il mondo della fantasia e atterri, con un aereo Ryanair, nel mondo reale dei siciliani che pagano un volo per andare a Roma allo stesso prezzo di uno per New York. La Sicilia dovrebbe prendersela più con i ‘pirati di bandiera’ di Ita Aiways che con lei che cita il libero mercato, di un business fatto da due attori principali, diventato il vostro monopolio”. Lo dichiara Stefano Cirillo, dirigente della Dc.

“I siciliani tra Harry Potter e i pirati pagano i prezzi più alti per viaggiare, in beffa alla famosa insularità che vale per altri ma non per la Sicilia. Che poi lei, Mr Wilson, citi la Comunità Europea per avere giustizia mi lascia ancora più perplesso, visto che la Sicilia è abbandonata a se stessa, per l’arrivo di tutti i migranti, proprio da una Comunità Europea incapace di far condividere il dramma dei migranti a tutti gli Stati, riservando, se riescono a sopravvivere, disumanità e ingiustizia a quelli che qualcuno considera gli ultimi del nostro pianeta”, prosegue.

“Vorrei tanto che i siciliani potessero fare a meno di lei e della Comunità Europea, ma mi rendo conto che somiglierei alle fantasie di Harry Potter. Continuo lo stesso a sperare che un giorno i siciliani si sveglino e diventino “pirati”, rivoltandosi contro tutti quelli che, come lei, pensano che il libero mercato possa comprare la dignità di un popolo già vittima di infrastrutture inesistenti e saccheggi continui. La Sicilia per riscattare questa dignità deve cominciare a chiedere alla Comunità Europea l’applicazione del criterio di insularità, pretendendo l’abbattimento del costo dei biglietti aerei così come avviene per i residenti in Sardegna. I siciliani dovrebbero scommettere una volta per tutte su una vera Autonomia Speciale lasciando che differenziata valga solo per i rifiuti e non per continuare a differenziare l’Italia” conclude Cirillo.

Il Codacons attacca Ryanair

Anche il Codacons critica Ryanair in merito alle ultime dichiarazioni dell’amministrazione delegato Wilson sul caso del caro-voli in Sicilia. “I voli nazionali per isole come Sardegna e Sicilia vanno considerati a tutti gli effetti un servizio pubblico, e come tale non è possibile offrire agli utenti tariffe astronomiche od obbligarli a sottostare a rincari ingiustificati”, spiega l’associazione.

“In tal senso è corretto qualsiasi provvedimento del Governo teso a calmierare i prezzi dei biglietti e tutelare gli interessi di chi, specie in occasione di vacanze e festività, deve raggiungere le isole. Sbaglia quindi Ryanair a contestare le misure contro il caro-voli, e le dichiarazioni della compagnia dimostrano scarsa sensibilità verso i consumatori e verso i cittadini siciliani”.