Carolina Benvenga, rinviati a febbraio i concerti a Catania e Palermo

Stop forzato per motivi di salute

CATANIA – Un’improvvisa laringite acuta, aggravata da affaticamento respiratorio e dai postumi dell’influenza stagionale, ha costretto l’artista Carolina Benvenga a fermare il suo tour. La notizia, confermata dalle società organizzatrici Agave Spettacoli, Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, comporta lo slittamento delle attese tappe siciliane dello show natalizio.

Per l’occasione, lo spettacolo “Un Magico Natale con Carolina” sarà sostituito da una nuova produzione ideata appositamente per le nuove date: il “Carolina’s Family Show”.

Il pubblico di Palermo, che attendeva l’artista al Teatro Golden il 29 dicembre 2025, dovrà pazientare fino a sabato 7 febbraio 2026, quando si terranno i due spettacoli previsti alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Discorso analogo per la data di Catania presso il Teatro Metropolitan: l’appuntamento del 28 dicembre 2025 è stato ufficialmente spostato a domenica 8 febbraio 2026, mantenendo invariati gli orari delle 15:00 e delle 18:00.

L’organizzazione ha precisato che i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date e per i rispettivi orari, garantendo così l’accesso a tutti i possessori dei tagliandi senza necessità di ulteriori procedure. Tuttavia, per chi fosse impossibilitato a partecipare agli eventi nel mese di febbraio, è stata aperta la finestra per richiedere il rimborso economico, che potrà essere inoltrato entro e non oltre il termine ultimo dell’8 gennaio 2026 attraverso i canali di vendita ufficiali.