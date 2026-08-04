Caronia: “Bene Varchi con il suo cantiere, a Palermo si cambi guida”

Parla la deputata di Noi moderati all'Ars

PALERMO – “Accogliamo con favore l’iniziativa di Carolina Varchi. Il lancio del progetto ‘Palermo Capitale’ rappresenta un passo importante e necessario, che va esattamente nella direzione che auspichiamo e sosteniamo da tempo”. Lo dice in una nota Marianna Caronia, deputata di Noi Moderati all’Ars.

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“Da mesi – sottolinea Caronia – ripetiamo in ogni sede che per Palermo è arrivato il momento di voltare pagina. Se la prima fase dell’Amministrazione di centrodestra è servita a tamponare le emergenze più gravi ereditate dal passato, come i conti in dissesto e la crisi dei cimiteri, adesso bisogna mettere al centro dell’agenda politica le periferie troppo spesso abbandonate. Per farlo serve un cambio di passo radicale e una nuova guida”, incalza Caronia.

E infine Caronia conclude: “La città ha bisogno di un sindaco che conosca ogni problema, ogni vicolo e ogni risorsa di questa terra, capace di trasformare i progetti in cantieri reali e le idee in servizi efficienti per i palermitani”.