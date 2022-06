Carrozziere scomparso a Bagheria, la mamma: “Torna, tutto si risolve”

L'appello disperato per ritrovare Domenico

“Torna a casa, ti aspettiamo. Tutto è risolvibile, torna a casa Mimmo”. E’ l’appello disperato sui social di Angela Perez, la madre di Domenico Canzoneri, carrozziere 36enne di Bagheria. Di lui non ci sono più notizie da martedì 7 giugno e la sua scomparsa è stata segnalata anche al programma “Chi l’ha Visto?”

L’appello

“Chiunque avesse notizie di qualsiasi genere – continua la madre – è pregato di contattarmi. In qualsiasi momento. Vi prego. Aiutatemi a trovare Mimmo”. L’angoscia nelle parole della donna è evidente. Come lo è in quelle della sorella, che già nei giorni scorsi aveva lanciato un appello su Facebook: “Sto mandando un messaggio di disperazione vi prego di aiutarmi, da 8 giorni è scomparso mio fratello, mia madre ha fatto denuncia ieri. Mando la foto, vi prego, aiutatemi e se lo vedete contattatemi”.

Cittadina sconvolta

Una vicenda che ha sconvolto la cittadina di Bagheria, alle porte di Palermo: il giovane aveva detto alla madre che sarebbe andato a fare la spesa, ma non ha fatto più rientro. Non ci sarebbe traccia nemmeno della sua auto e dei suoi documenti. Ha invece lasciato il cellulare a casa