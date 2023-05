Casa a fuoco a Misilmeri, pompieri sul posto

Purtroppo il cane della donna non è riuscito a scappare

PALERMO – Incendio in un appartamento a Misilmeri (Palermo), in via Val di Mazara.

Il fumo intenso ha reso difficile l’intervento delle squadre antincendio.

Non si segnalano feriti. Nell’incendio, infatti, una donna di 60 anni si è salvata uscendo dal balcone dell’appartamento al piano rialzato e grazie ai vicini è riuscita ad abbandonare la casa invasa dal fumo.

Purtroppo è morto il cane della donna, trovato dai pompieri dopo lo spegnimento del rogo.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ai piani superiori (il primo è disabitato).

Nel corso della verifica non sono emersi danni strutturali a carico dell’edificio di due piani.

Sono in corso le verifiche per valutare le cause dell’incendio.