Casadei regala gli ottavi al Toro, Pisa sconfitto 1-0

TORINO (ITALPRESS) – Il Torino torna a vincere in casa e si guadagna l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: la sfida dei sedicesimi contro il Pisa, infatti, termina con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Casadei in apertura. Prossima avversaria la Roma di Gasperini.

Marco Baroni conferma il 3-4-3 e lancia dal primo minuto Dembèlè, Nkounkou e Njie; per Alberto Gilardino, invece, ecco i primi minuti per Albiol e Mbambi, con Cuadrado largo a centrocampo e Lorran e Piccinini alle spalle di Meister. Partono meglio i granata, che all’8′ sfiorano la rete con un colpo di testa di Casadei su cross di Pedersen. E’ il preludio alla rete che arriva appena un minuto dopo, sempre con l’ex centrocampista di Inter e Chelsea e sempre di testa, stavolta su calcio d’angolo battuto da Ngonge. I ritmi non sono particolarmente alti ma il Torino si fa preferire, mentre il Pisa fatica a costruire le trame giuste per arrivare al tiro. I toscani ci riescono nel recupero, ma Meister, che va anche a segno con un tocco sotto a scavalcare Paleari, era abbondantemente in fuorigioco.

A inizio ripresa il Torino trova il raddoppio ma il gol di Ismajli viene annullato per un tocco di mano; da segnalare anche un fallo reclamato da Scuffet, che sull’angolo battuto da Ngonge si era scontrato con Tameze. Al 57′ è il Pisa a vedersi annullare una rete, ancora da gioco fermo: Albiol segna sul cross di Cuadrado su punizione, ma lo spagnolo era ancora una volta in fuorigioco. La partita vede un altro momento chiave al 63′, quando Cuadrado viene espulso per proteste. Le cose si fanno ancora più complicate per il Pisa e Gilardino prova a buttare nella mischia anche Louis Buffon, il figlio diciassettenne di Gianluigi. A proposito di portieri, Scuffet è reattivo al 70′ sul tiro quasi combinato di Pedersen e Simeone dopo un buono spunto del laterale granata. Nonostante la superiorità numerica, il Torino non riesce a chiudere la partita e, anzi, in pieno recupero rischia di subire il clamoroso pareggio: ottimo e provvidenziale l’intervento di Paleari sull’altrettanto notevole tentativo di Tramoni. Termina, quindi, 1-0 e i granata si guadagnano la possibilità di sfidare la Roma agli ottavi di finale.

– Foto Image –

(ITALPRESS).